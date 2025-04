Un violento fendente alla testa con una conseguente ferita per un giovane costretto al ricovero in ospedale. L’esito del drammatico episodio occorso nella tarda serata di sabato poco dopo la mezzanotte nelle immediate adiacenze dell’Arco di Traiano. Ad agire sarebbe stato un giovane extracomunitario, facente parte di un gruppo di stranieri, per una dinamica degli eventi che resta da ricostruire. Fatto sta che nell’arco di poche ore a Benevento si sono registrati due casi di violenza, giovanile, che non lasciano ben sperare. Non del tutto chiara al momento neanche la natura specifica dell’oggetto contundente utilizzato dall’aggressore. Forse un coltello o alternativamente un bastone telescopico o una bottiglia di vetro.

