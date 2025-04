Ultima domenica di incertezze. Tra pochi giorni, il quadro delle alleanze e delle candidature comincerà a delinearsi. Non è un mistero che risulterà dirimente il responso che uscirà il 9 aprile dall’udienza davanti alla Corte costituzionale sul terzo mandato di Vincenzo De Luca, come da legge della Campania approvata a novembre dal Consiglio regionale che consente, appunto, al governatore uscente di ricandidarsi per la terza volta di seguito, oltre il limite dei due mandati fissato da una legge nazionale.

Il governo, però, ha ritenuto illegittima tale norma regionale, sarebbe in contrasto con la Costituzione, e ha presentato ricorso alla Consulta, alla quale ora spetta l’ultima parola. Decisione che De Luca considera del tutto abnorme poiché “quattro Regioni hanno fatto la stessa legge elettorale, ma solo una è stata impugnata dal governo, quella della Campania”. “Siamo a una concezione del diritto islamica, come direbbe Cassese, che si può allargare o restringere a seconda delle convenienze”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia