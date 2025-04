Presunti abusi su animali, ieri la manifestazione: presente anche il deputato Borrelli

Il presunto caso di maltrattamenti subiti dagli animali a Benevento ha portato ieri in piazza, così come annunciato nei giorni scorsi, un nutrito gruppo di cittadini.

L’incontro c’è stato al Rione Ferrovia dove si è svolto il sit-in di protesta.

Alla manifestazione, oltre all’animalista Enrico Rizzi c’era anche il deputato Francesco Emilio Borrelli. I cittadini presenti hanno manifestato tutto il proprio sdegno ed indignazione per il trattamento riservato agli animali.

