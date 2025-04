All’indomani della pubblicazione dell’avviso del Ministero della Cultura e in coerenza con i principali obiettivi del processo attivato con l’invito rivolto ai Comuni, singoli o associati, a manifestare interesse per la candidatura all’iniziativa ‘Capitale italiana della cultura’, in linea con l’Azione UE ‘Capitali europee della cultura’, il Sindaco della Città di Benevento, Clemente Mastella e l’assessore alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini, rendono noto l’avvio di un processo partecipativo aperto a modelli di amministrazione condivisa, nella prospettiva delle più efficaci, innovative e inclusive forme di coprogrammazione e coprogettazione, funzionali al miglior investimento sulle risorse umane, culturali, creative, economiche e sociali del territorio.

