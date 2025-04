L’ultimo respiro prima del rush finale. Un Benevento che può solo osservare le avversarie e studiare il suo finale nell’ultimo turno di sosta del suo campionato, in attesa di tornare a fare sul serio nella corsa playoff. I risultati del sabato hanno già restituito dei verdetti, con il sorpasso del Picerno e la vittoria della Juventus Next Gen che ha rinviato l’aritmetica per la Strega, almeno di una settimana. Sono 3 le partite all’orizzonte per la squadra di Gaetano Auteri: dai 9 punti potenziali il Benevento cercherà di raccogliere il massimo possibile, concentrando il proprio sguardo su quella che sarà la corsa promozione dalla porta di servizio.

