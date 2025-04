Episodio gravissimo ieri, a Benevento, intorno alle 17 in via Filippo Maria Guidi, al rione Mellusi. Un giovane 19enne è stato accoltellato, a quanto pare all’addome. Paura, panico ma anche incredulità per l’episodio che, stando alle prime indiscrezioni, avrebbe visto coinvolti altri due giovani, un ragazzo ed una ragazza.

