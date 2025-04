Roma, 5 apr. (Adnkronos) – Niccolò Bartolacelli, 18 anni, di Serramazzoni, in provincia di Modena, Alfiere della Repubblica per aver utilizzato la propria abilità informatica ideando un software, denominato Chroma, che facilita la lettura dello spartito musicale per chi ha problemi di dislessia. Grazie a questo progetto ha ottenuto un importante riconoscimento in ambito internazionale.