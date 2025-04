Quirinale: Giada Baltieri, mascotte per combattere l’osteogenesi imperfetta

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – Giada Baltieri, 17 anni, di Caldiero, in provincia di Verona, classe 2008, ottiene il riconoscimento di Alfiere della Repubblica per il coraggio con cui affronta l’osteogenesi imperfetta, malattia genetica rara e tuttora poco conosciuta. Grazie al suo sorriso e alla sua energia è diventata la mascotte di un’importante manifestazione podistica proprio a sostegno della ricerca. Partecipa a eventi e incontri nelle scuole per sensibilizzare i coetanei sulle tematiche della disabilità, dando forza a chi affronta situazioni simili alla sua.