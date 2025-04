M5S: Picierno, ‘slogan ‘Fermiamoli’? Peccato non lo dicano a Putin e altri autocrati’

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “La crisi che stiamo vivendo è senza dubbio una delle più complesse degli ultimi decenni, ed è per questo che è necessario un nuovo incontrarsi, come stiamo facendo questa mattina e come abbiamo fatto nelle precedenti settimane, per creare in modo comune una mobilitazione permanente e trasversale intorno all’Europa federale, a quella prospettiva di unione politica del nostro Continente”. È quanto afferma la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, intervenendo all’iniziativa “La forza degli Stati Uniti d’Europa” organizzata da +Europa, a Verona.

“Dovremmo moltiplicare queste iniziative, per forzare le porte chiuse degli egoismi nazionali, di chi per ottenere qualche punticino in più nei sondaggi asseconda spirali di radicalizzazione, alimentando un grottesco racconto pubblico sul desiderio di elmetti e sulla chiusura di asili nido e ospedali”.

“Ogni riferimento alla piazza di oggi è assolutamente voluto. Sul manifesto della mobilitazione c’è scritto, riferito ai leader europei, ‘Fermiamoli’. Peccato non aver mai visto un loro manifesto simile in tre anni contro Putin, Khamenei o contro i tanti autocrati e dittatori che minacciano le nostre democrazia liberali. Ci tocca il compito di essere un po’ degli scassinatori della storia, come lo è stato Altiero Spinelli”.