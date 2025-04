M5S: Appendino, ‘da Meloni bombe e privilegi, Movimento più vivo che mai’

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Meloni e i suoi trovano sempre i soldi per le armi e per se stessi. Pensate che in soli due anni hanno rimesso i vitalizi al Senato, usano i voli di Stato come mai nessuno prima, e sapete quanto costa un singolo volo di Stato? 28mila euro, più di quello con cui campano intere famiglie per un anno”. Così la Vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino dal palco della manifestazione.

“Hanno aumentato gli stipendi di Ministri e Sottosegretari in sole 24 ore, con un blitz di notte, e hanno provato ad aumentare gli stipendi dei deputati. E sapete perché non ci sono riusciti? Perché li abbiamo fermati noi. Quando dicono che il Movimento 5 stelle deve essere cancellato o che è morto noi rispondiamo cosi: con questa piazza piena, pienissima. Perché noi ci opporremo sempre a un futuro fatto di armi e privilegi. Perchè per noi la politica è difendere i più fragili, non le lobby; è lottare per il posto di lavoro di un operaio, non per la poltrona di un Ministro. E allora grazie che siete qui e che non ci fate sentire soli. Viva il nostro Movimento 5 Stelle”.