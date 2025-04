Giubileo degli ammalati, Fnopi: “Carta valoriale di chi si prende cura”

Roma, 5 apr. (Adnkronos Salute) – “Tutti insieme, con i presidenti delle Federazioni e dei Consigli nazionali delle professioni sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, abbiamo voluto identificare e declinare un elenco di parole che esprimano i sensi fondamentali dell’agire per la cura delle persone e delle comunità”. Lo ha detto la presidente della Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche (Fnopi) Barbara Mangiacavalli, in occasione del Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità presentando la ‘Carta valoriale del mondo della salute”.

“Questo documento definisce i principi fondamentali che guidano i professionisti sanitari: centralità della persona, dignità, cura, relazione, competenza, responsabilità, libertà, multiprofessionalità ed equità. Un impegno corale per una sanità che mette al centro l’essere umano e promuove una visione etica della salute come bene comune”.