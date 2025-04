Dl sicurezza: Parrini, ‘drappo a Salvini da sventolare a congresso’

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Il consiglio dei ministri di ieri aveva di fronte un’urgenza vera e una inventata. L’urgenza vera: dichiarare lo stato di emergenza nazionale nei comuni della Toscana messi in ginocchio dall’ondata di maltempo del 14 marzo (22 giorni fa…). L’urgenza inventata: regalare alla Lega un drappo ideologico, il ‘decreto sicurezza’, per permettere a Salvini di avere qualcosa di cui gloriarsi durante il simil-congresso del suo partito a Firenze”. Lo dice Dario Parrini del Pd.

“La sempre più inadeguata Giorgia Meloni ha deciso di occuparsi solo dell’urgenza inventata, trascurando quella vera. Il drappo per Salvini è stato confezionato, con una forzatura incostituzionale. Niente di fatto, invece, per quanto riguarda la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nei comuni toscani. Di fronte a questo modo di fare i cittadini hanno il diritto di sentirsi presi in giro”.