Dazi: Vaccari (Pd), ‘Meloni ascolti produttori reparto vinicolo’

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Il comparto vitivinicolo italiano, per quantità e qualità delle produzioni, è il biglietto da visita del Made in Italy nel mondo. Un settore vivace e dinamico che cogliendo le opportunità legate a sostenibilità e innovazione ha saputo affermarsi sui mercati internazionali”. Così il capogruppo Pd in commissione Agricoltura e segretario di Presidenza della Camera, Stefano Vaccari.

“Oggi i dazi dell’America di Trump rischiano di compromettere lo straordinario lavoro fin qui svolto ed è per questo che serve, senza retorici richiami alla prudenza, peraltro tardivi ed interessati, una ferma reazione dell’Unione Europea capace di avviare una trattativa serrata senza escludere contromisure fiscali e cominciando ad esplorare strategie comuni per l’avvio di commercializzazione in altri Paesi. La nuova Pac dovrà essere pensata in funzione della situazione che si è determinata”.

“Domani e lunedì saremo con una rappresentanza di parlamentari Pd al Vinitaly, una vetrina di assoluto prestigio del comparto, per ascoltare e dialogare direttamente, lontano da semplificazioni che vengono fatte in queste ore, la voce dei produttori e delle organizzazioni professionali agricole e della cooperazione. Quello che doveva fare il Governo settimane fa ma che non ha fatto perché Trump non andava disturbato mentre demoliva l’Europa. Oggi il Paese dovrebbe avere forza e volontà per chiedere unità di intenti in Europa contro la politica dei dazi, per proteggere imprese e lavoratori dalle conseguenze. Fanno pero’ più comodo i distinguo e l’equidistanza”.