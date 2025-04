Dazi: Silvestri, ‘problema gigantesco che Meloni non sa come affrontare’

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Meloni pensava di risolvere il problema dei dazi facendo il bacio della pantofola a Trump e invece l’Italia è stata trattata come tutti gli altri Paesi. Che Trump avrebbe agito in questo modo si sapeva da mesi, eppure la premier e i leader europei si sono dimostrati totalmente impreparati. In Spagna Sanchez ha destinato 14 miliardi alle sue imprese e ha iniziato a parlare con la Cina per diversificare le produzioni, il Governo italiano invece è fermo e si limita a dire che ‘non è una catastrofe’. A chi sta a casa chiedo di pensare al caffè che probabilmente ha preso questa mattina: Illy e Lavazza hanno appena annunciato che sposteranno tutta la loro produzione negli Stati Uniti. C’è un problema gigantesco che Meloni non sa come affrontare”. Così il deputato M5S Francesco Silvestri, ospite di ‘Agorà’ su Raitre.