Dazi: Renzi, ‘Meloni incapace di dare risposte, sovranisti fanno male all’Italia’

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “I dazi sono la dimostrazione che i sovranisti fanno male all’Italia”. Lo dice Matteo Renzi. “Meloni è incapace di dare una risposta. Io penso che molta della parte politica che ha votato a destra, sta vedendo che gli amici di quelli che governano hanno messo i dazi. Meloni continua a dire ‘niente allarmismi’ ma non è che si mangia con le parole di Meloni e Tajani. Lo dice Matteo Renzi a Padova.

“Se ne esce semplificando quindi facendo delle riforme in Italia, dando un aiuto alle aziende anche tagliando il costo delle energie. Se ne esce replicando nei settori dove gli Usa fanno male a noi. Se ne esce spiegando che non si continua con la propaganda: Meloni parla bene ma governa male”.

“Chi ci governa dovrebbe fare l’interesse delle aziende e Salvini non ha proprio capito che i dazi sono un disastro. Spero lo capisca, nel dubbio spero gli elettori lo mandino a casa”.