Dazi: Magi, ‘Salvini apra congresso Lega scusandosi con italiani’

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Oggi Salvini dovrebbe aprire il congresso della Lega chiedendo scusa agli italiani, agli imprenditori e alle aziende italiane alle quali avevano raccontato che i dazi di Trump sarebbero stati un’opportunità”. Lo ha detto a Start su Skytg24 Riccardo Magi, segretario di +Europa.

“La Lega ha sostenuto la candidatura alla presidenza USA di Trump perché per loro sarebbe stato di esempio per i conservatori di tutto il mondo. E adesso non solo il Presidente degli Stati Uniti è stato drammaticamente ostile nei confronti di tutti gli storici partner mondiali ma ha anche calcolato i dazi sulla base di un calcolo assolutamente folle da un punto di vista della teoria economica, prendendo cioè il disavanzo della bilancia commerciale e dividendolo per le esportazioni di Stati Uniti e poi un tanto al chilo a seconda di qual era il paese che gli stava più simpatico”.

“Ma davvero Meloni, Salvini e Ceccardi pensano che questo sia un modo serio? Che cosa dirà la Lega agli imprenditori che domani inaugurano il Vinitaly a Verona? Di andare ad aprire delle aziende negli Stati Uniti? Perché l’obiettivo di Trump – ha concluso Magi – è proprio quello di contrastare la delocalizzazione delle imprese e riportarle negli Stati Uniti. Non so se Ceccardi e Salvini l’hanno capito ma questa situazione avrà un impatto da un punto di vista della crescita e da un punto di vista occupazionale. Possiamo sentire dalla Lega un giudizio politico chiaro, serio responsabile sul fatto che hanno sbagliato a sostenere Trump ed è folle la guerra che lui sta facendo al mondo attraverso i dazi?”.