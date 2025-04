“Oggi è stato compiuto un passo fondamentale per lo sviluppo infrastrutturale del Beneventano con la consegna dei lavori del primo stralcio del lotto 1 della variante di San Marco dei Cavoti alla SS 212 ‘della Val Fortore’. Un’opera strategica che migliorerà la viabilità tra Campania e Puglia, garantendo maggiore sicurezza e favorendo la crescita economica del territorio. Da quando mi sono insediato in parlamento, ho sempre richiesto massima attenzione al Vicepremier Antonio Tajani e al Sottosegretario al MIT Tullio Ferrante per le infrastrutture della provincia di Benevento e dell’Alto Casertano. Oggi, ai sindaci e agli amministratori del territorio, rinnovo la mia disponibilità a raccogliere suggerimenti e necessità per proseguire insieme su questa strada. Un ringraziamento ad Anas, con cui sono sempre rimasto in contatto e ho seguito ogni sviluppo di quest’opera, e a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo risultato”. Lo dichiara in una nota il deputato e Vice Segretario regionale della Campania di Forza Italia, Francesco Maria Rubano. Soddisfazione anche da parte di Fratelli d’Italia: «Come già annunciatoci dal Vice Ministro Cirielli, che ringrazio per il suo quotidiano impegno e la sua attenzione nei nostri confronti, Anas ha consegnato i lavori di un ulteriore stralcio della variante di San Marco dei Cavoti, in continuità ai lavori di completamento della Fortorina”, quanto si legge in una nota di Carmine Agostinelli, esponente sannita di Fratelli d’Italia, sindaco di San Bartolomeo in Galdo e Consigliere Provinciale. “Ringrazio l’ing. Montesano non solo per l’invito rivoltomi ma anche e soprattutto per il lavoro finalizzato al completamento dell’opera. Il progetto relativo al 2° lotto “Lavori di Completamento dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo” – variante all’abitato di SBiG e SBiG innesto SS17, è in fase di VIA presso il Ministero dell’Ambiente. Continua, quindi, il virtuoso iter avviato negli ultimi anni”.