Non capita spesso di assistere a scene da far west in centro ed in orario pomeridiano. E’ quanto accaduto ieri in città, quando tre uomini di Benevento e due donne straniere sono venuti alle mani. Teatro dell’evento, viale Principe di Napoli, nel tratto poco distante da piazza Bissolati. Sul posto è intervenuta la polizia che ha provveduto poi a condurre in questura i tre uomini.