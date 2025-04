Pioggia di critiche per la visita di De Luca che liquida le attiviste: “La vostra una lagna continua”

“Una lagna continua. Così il Presidente della Regione Campania ha etichettato le rivendicazioni del Movimento Civico per l’Ospedale, presente questa mattina (ieri per chi legge, ndr) a Benevento, in occasione dell’inaugurazione delle nuove Unità Operative del San Pio.

Se continuate così – ha aggiunto De Luca – li fate morire i cittadini a Sant’Agata”. Così gli attivisti saticulani a margine di una giornata decisamente non positiva, sul fronte ospedale, alla luce delle chiare parole venute dal premier De Luca che ha chiuso le porte in faccia ad ogni speranza di un Pronto soccorso full time presso il De’ Liguori.

