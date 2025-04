Un unico avviso di reclutamento per due linee operative per l’assistenza sanitaria territoriale.

E’ il bando approvato dal dg dell’Asl Gennaro Volpe per due comparti strategici, entrambi caratterizzati da gravi carenze numeriche di medici: l’obiettivo è assumere cinque paramedici da destinare agli istituti penali, e altri cinque invece al servizio di trasporto per infermi, sulle ambulanze.

