Femminicidi: La Russa, ‘problema riguarda per primi gli uomini, educare i figli’

Milano, 4 apr. (Adnkronos) – “Il problema prima di tutto riguarda gli uomini, noi uomini siamo i primi a dover prendere coscienza del dramma dei femminicidi e lavorare in famiglia, nei luoghi di lavoro, nella scuola, nelle istituzioni per insegnare ai nostri figli, ai ragazzi, ai giovani di genere maschile il rispetto assoluto. C’è un vecchio detto che si usa sempre meno ‘una donna non si tocca neanche con fiore’, ecco basterebbe veramente far capire questo sin dai bambini agli uomini”. Sono le parole con cui il presidente del Senato Ignazio La Russa commenta, a margine di un evento al Palazzo di giustizia di Milano, gli ultimi femminicidi.