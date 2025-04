Sono state inaugurate ieri alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca diverse nuove Unità Operative dell’Aorn ‘San Pio’: Otorinolaringoiatria, Oculistica (degenze), Audiologia e Foniatria, Chirurgia Maxillo Facciale e Odontostomatologia, Pneumologia, e Procedure Endoscopiche Toraciche Invasive. «Sono stati fatti interventi di grande qualità, questo sta diventando un grande ospedale. Si raddoppia il Ps. Un Pronto soccorso di 1.700 metri quadri e unica struttura in Italia per fare fronte a pandemie con due camere biocontenimento. Una cosa straordinaria. Si è ristrutturato tutto per reparto Otorino, Maxillo-Facciale, l’Oculistica. Abbiamo reparti all’avanguardia, con apparecchiatura all’avanguardia. Qui abbiamo un numero prestazioni straordinario, settemila visite ambulatoriali oltre agli interventi», il commento di De Luca sul nosocomio pubblico di Benevento.

