Dazi: Laureti (Pd), ‘borse crollano e Bankitalia taglia Pil, per Meloni no allarmismi…’

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Anche oggi la premier Meloni afferma che non bisogna cedere all’ allarmismo. Lo dice mentre Bankitalia taglia le stime di crescita del nostro Pil. Mentre le borse crollano. Mentre le associazioni degli industriali invitano ad intervenire con determinazione. Mentre la Spagna di Sanchez investe 14 miliardi e in Francia Macron convoca i rappresentanti delle aziende”. Così Camilla Laureti del Pd sui social.

“Diciamo che il motto del calma e gesso della premier si è finora tradotto nell’inazione. I dazi non sono un improvviso meteorite! Questo Governo non si rende conto di cosa sia la guerra commerciale scatenata dall’amico Trump e la conferma ci arriva dal ritardo con cui (non) sta intervenendo”.