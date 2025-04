Roma, 4 par. (Adnkronos) – “Dazi americani, controdazi cinesi e la Borsa italiana tracolla: – 7,5%, come l’11 settembre. Bruciati in un giorno più di 60 miliardi. La nostra presidente del Consiglio, in ottimi rapporti con Trump, pensa sempre che non sia ‘la catastrofe che alcuni stanno raccontando’?”. Lo scrive sui social Giorgio Gori del Pd.