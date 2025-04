Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Bankitalia taglia le stime di crescita del Pil italiano. Nei prossimi tre anni peraltro sarà tra i più bassi in Europa. Così come la produzione industriale crolla e da 24 mesi consecutivi e’ in calo. Ed ora i dazi. Ditelo alla premier, che non c’era e se c’era dormiva”. Lo scrive Stefano Bonaccini sui social.