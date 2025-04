Tra le prime posizioni nella classifica del monte ingaggi e, di conseguenza, anche in quella che prende in considerazione i compensi garantiti ai procuratori nel 2024. Se per quanto riguarda gli stipendi il Benevento occupa il terzo posto (con un monte salariale che sfiora i 10 milioni di euro), sul fronte delle commissioni agli agenti Fifa, invece, il club giallorosso ha pochi rivali. In teoria, il sodalizio di via Santa Colomba occupa il secondo posto con più di mezzo milione di euro (Iva inclusa) spesi ne 2024: l’unica società che ha speso di più è la Spal con oltre 800mila euro, ma nel caso del club estense sono inclusi compensi garantiti anche per operazioni concluse nelle stagioni precedenti, la cui competenza ricadeva sul bilancio chiuso lo scorso 30 giugno.

