Ladri in azione nella zona alta del territorio di Sant’Agata de’ Goti. È virale nelle piazze locali il video che rappresenta due soggetti che, nella giornata di ieri, sono penetrati all’interno di una abitazione sita in zona Santa Croce. A destare particolare meraviglia il fatto che la coppia abbia operato in un orario alquanto “precoce”, vale a dire poco dopo le ore 9 del mattino.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia