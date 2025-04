Passa il bilancio, non esente dai rilievi dei gruppi di opposizione.

Mercoledì sera il Consiglio comunale di Calvi è tornato a riunirsi nell’aula di piazza Roma, sul banco i documenti che definiscono la programmazione economica.

Documento unico di programmazione e bilancio di previsione, i due punti più rilevanti, sono stati approvati solo con i voti della maggioranza; contrari i consiglieri Mario Mirra, Antonio Frusciante e Prisco Licciardi, seppur con vedute diverse.

Così come diverso è stato l’atteggiamento della maggioranza rispetto alle rimostranze espresse dalle minoranze: il sindaco Armando Rocco ha accolto le istanze di Mirra come critiche costruttive, mentre ha respinto con fermezza le osservazioni dell’ex assessore Licciardi.

