Bettino Craxi, presidente del Consiglio dei Ministri, storico esponente e protagonista assoluto della politica italiana anni ’70 e ’80 e nei primissimi anni ’90, avrà una strada intitolata in città. Ma l’omaggio toponomastico è stato deliberato dalla giunta Mastella anche per il Beato Carlo Acutis, giovanissimo morto precocemente per leucemia, eppure capace di forgiare un’esistenza esemplare nel segno della fede, utilizzando le sue grandi abilità di informatico per diffondere la fede su internet.

