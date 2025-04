È stato finalmente aggiustato il semaforo del quadrivio di San Salvatore Telesino, dove si incrociano via Gioia, via Piave, via Villa, via Amorosi. Il segnale luminoso era fuori servizio da circa un mese e mezzo a causa dell’incidente di un’automobile che lo aveva urtato in modo violento, provocandone il guasto.

In seguito a questo incidente, altri se ne erano verificati, nell’incrocio in questione, per via della mancanza di una segnaletica luminosa. Gli incidenti, insieme ai ritardi dell’inizio dei lavori di ripristino del semaforo, avevano generato il malumore dei cittadini.

