La chiusura del viale Spinelli era attesa a inizio settimana, ma il maltempo ha fatto slittare l’inizio dei lavori di rifacimento della segnaletica. La data di inizio dell’intervento è stata riprogrammata per la giornata odierna, come si legge in un’ordinanza adottata dalla Polizia municipale: dalle 7 di oggi e fino alle 17 interdizione al transito e alla sosta lungo il viale da piazza IV Novembre fino all’incrocio con via Ettore Riola, e lo stop resterà in vigore anche domani e sabato 5 aprile.