Il Comune di San Bartolomeo in Galdo ha ricevuto un finanziamento da 5 milioni e mezzo per la valorizzazione del territorio attraverso la messa in sicurezza delle infrastrutture a monte ed a valle dell’abitato di Via Francesco Flora, delle Traverse di Via Valfortore e altre.

A darne notizia è il Sindaco Carmine Agostinelli, che si è detto felice, soddisfatto, grato e riconoscente!

Dice Agostinelli: “fare il sindaco credo sia tra gli impegni più gravosi e sfiancanti, con un carico di responsabilità oltremisura. Ma allo stesso tempo è l’onore e l’impegno più gratificante che conosca. Poter poi dare alla tua comunità notizie di questa portata (non è la prima e non sarà neanche l’ultima, ve l’assicuro), ti ripaga da ogni sacrificio”.

