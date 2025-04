Russia: la Elton John Aids Foundation in lista organizzazioni indesiderabili

Mosca, 3 apr. (Adnkronos) – La Russia ha inserito l’ente di beneficenza del musicista britannico Elton John, incentrato sulla prevenzione, la cura e la sensibilizzazione sull’Hiv/Aids, nella lista delle “organizzazioni indesiderate” nel Paese per quella che ha definito “promozione di relazioni sessuali non tradizionali”. Lo ha reso noto l’ufficio del Procuratore generale russo.

L’organizzazione non-profit, fondata nel 1992 e con sede negli Stati Uniti e nel Regno Unito, opera in oltre 90 Paesi “per aumentare l’accesso all’assistenza sanitaria, contrastare lo stigma Lgbtq+ e porre fine all’Aids”. Nella sua dichiarazione, la Procura russa sostiene che l’organizzazione benefica è “incentrata sulla promozione di relazioni sessuali non tradizionali, modelli familiari occidentali e riassegnazione di genere”.