«La riunione della segreteria cittadina del Pd che si è tenuta mercoledì sera ha restituito l’immagine di un partito in salute, che ha un forte e oserei dire ritrovato appeal tra i cittadini che lo considerano l’argine naturale sia al mastellismo e ai suoi disastri che a un centrodestra che sta mostrando il suo vero volto» quanto dichiarato da Francesco Zoino, segretario cittadino del Pd.

Zoino annuncia un rinnovato impegno su tutti i temi caldi spiegando: «Accoglieremo le segnalazioni dei cittadini, anche grazie al progetto Dem Boxes, facendo visita ai quartieri della città, girando per le contrade completamente abbandonate, lavorando alacremente per la dignità di Benevento e dei suoi abitanti».

Alla presenza del Segretario provinciale Giovanni Cacciano e dei consiglieri comunicali di Benevento, il segretario ha annunciato nuovi ingressi nella segretaria cittadina che risulta così formata: Francesco Zoino – Segretario; Enzo La Brocca – Presidente; Stefano Orlacchio – Vice Segretario; Stefania Bocchino – Vice Segretario; Giuliana Di Matteo; Raffaele Mirra; Maria Cardona Albini; Cristian Orlacchio; Stefania Villanacci; Giuseppe Pagliuca; Maria Luisa Varricchio; Paolo Caggiano; Filomena Marcantonio; Beniamino Furno, Marika Botticella.