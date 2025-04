“Si vince solo insieme” recita lo spot simbolo dell’evento. Lo slogan perfetto che racchiude il senso dell’iniziativa lanciata dal club giallorosso, in collaborazione con la Pasticceria Martuccio e Spazio Conad Benevento: per ogni colomba o uovo di Pasqua ufficiali del Benevento Calcio venduti saranno devoluti due euro al Reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale “Fatebenefratelli” di Benevento. Il progetto solidale, presentato ufficialmente nella giornata di ieri ad Apice in occasione della tappa di “conosciAMO Benevento” in scena all’Auditorium Comunale, rappresenta la possibilità concreta di offrire sostegno ai bambini ricoverati presso la struttura sannita e alle loro famiglie.

