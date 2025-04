Kaspersky amplia il Partner Locator con l’accesso ai Global Learning Center

– Milano, 3 aprile 2025

Kaspersky ha ampliato il suo servizio interattivo Partner Locator aggiungendo una sezione dedicata ai Training Center Autorizzati. Questa nuova opzione consente ai retailer, ai partner Kaspersky e ai professionisti della cybersicurezza di tutto il mondo di accedere facilmente ai centri di formazione tecnica che offrono una formazione approfondita sulle soluzioni Kaspersky.

Il report di Kaspersky “” (Capitolo 1) rivela che molti esperti di cybersecurity frequentano corsi di formazione aggiuntivi per restare al passo in un settore in rapida evoluzione. Quasi la metà degli intervistati (46%) dichiara di aver frequentato corsi di formazione aggiuntivi nel corso della propria carriera, comprendendo che gli incidenti di sicurezza quotidiani richiedono competenze specifiche che vanno al di là delle conoscenze teoriche. Il motivo principale che ha spinto a proseguire la formazione è stato l’approfondimento delle proprie competenze (58%), mentre per il 20% è stato l’avanzamento di carriera.

Kaspersky aggiorna continuamente il suo portfolio di prodotti con soluzioni nuove e migliorate. Per questo motivo, l’azienda sta ampliando il suo sistema globale di formazione tecnica per includere tutte le nuove funzionalità e i nuovi prodotti. Il Partner Locator di Kaspersky presenta quindi ora la nuova sezione Learning Centers, che rende più facile trovare e iscriversi ai programmi di formazione.

L’ampia rete di Centri di Formazione Autorizzati di Kaspersky è attiva nelle aree META, LatAm, APAC, DACH, Europa dell’Est, Europa del Sud, Africa e Russia & STAN, consentendo ai professionisti di tutto il mondo di seguire corsi sulla tecnologia Kaspersky nella propria lingua e in una sede vicina. I corsi di formazione possono essere seguiti online, offline e in modalità ibrida, per offrire flessibilità ai professionisti di tutto il mondo.

Tutte le sessioni di formazione presso i Training Center Autorizzati sono condotte esclusivamente da trainer certificati Kaspersky, attraverso l’utilizzo di materiale didattico ufficiale sviluppato da Kaspersky. Questi programmi combinano conoscenze teoriche e laboratori pratici, garantendo che i partecipanti possano applicare efficacemente le loro competenze negli scenari reali.

Kaspersky fornisce ai partecipanti dei programmi di formazione autorizzati il materiale didattico ufficiale, comprese le guide per gli studenti e le guide di laboratorio. Al termine del corso di formazione scelto, ogni partecipante riceve un certificato di partecipazione al corso, che conferisce un’ulteriore opportunità per sostenere gratuitamente un esame e, quindi, dimostrare lo status di Certified Kaspersky Professional e acquisire il certificato corrispondente.

“L’estensione del Kaspersky Partner Locator anche ai centri di formazione è un passo importante per migliorare la sicurezza informatica a livello globale. Crediamo che la formazione dei professionisti di cybersecurity debba essere uno sforzo congiunto tra azienda e fornitore di soluzioni. Intendiamo offrire ai nostri partner e clienti formazione tecnica e certificazioni di alto livello, per garantire che abbiano le competenze necessarie per poter contribuire alla sicurezza informatica a livello mondiale”, ha dichiarato Sergey Boyko, Head of Technical Education and Certification di Kaspersky.

Per trovare il Training Center autorizzato più vicino, è possibile visitare la sezione Learning Center su .

