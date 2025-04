“Giunge alla fine la lunga vicenda, che aveva quasi assunto i contorni di una telenovela, riguardante la frana SS 87 Sannitica, in territorio comunale di Torrecuso. E’ arrivato il via libera al finanziamento, come si evince dalla graduatoria degli interventi validati da Regione e Autorità distrettuale di Bacino. E’ stato un percorso lungo 12 anni. Il Prefetto Raffaela Moscarella, preliminarmente ha comunicato che il progetto esecutivo per la messa in sicurezza definitiva del versante in frana è stato finanziato dalla Regione Campania per complessivi € 4.755.000, giusta delibera di Giunta n. 163 del 27 marzo 2025, pubblicata in data 1 aprile 2025. Il finanziamento, come confermato dai referenti della Regione Campania, consente al Comune di Torrecuso, soggetto attuatore dell’intervento, di avviare le procedure propedeutiche all’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione dell’appaltatore.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia