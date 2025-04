Dazi: Usa, ‘Russia esclusa perché già sottoposta a sanzioni’ (2)

(Adnkronos) – Il valore degli scambi commerciali tra Stati Uniti e Russia è crollato da circa 35 miliardi di dollari nel 2021 a 3,5 miliardi di dollari durante lo scorso anno a causa delle sanzioni imposte in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. La Russia ha chiesto a Trump di revocare alcune di queste sanzioni nell’ambito dei colloqui sul cessate il fuoco mediati dagli Stati Uniti, che sono rimasti in gran parte bloccati.

Trump ha minacciato la Russia con tariffe secondarie sul petrolio all’inizio di questa settimana. Ha anche detto di essere “arrabbiato” con il presidente russo Vladimir Putin per i suoi recenti commenti sull’Ucraina. La Leavitt ha osservato che la Russia potrebbe ancora dover affrontare “ulteriori forti sanzioni”.