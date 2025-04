Il Comune di Benevento punta alla riqualificazione e al rilancio della struttura ex Cral nel rione Libertà rilanciandone la funzione sociale. Da ultimo atto determina con approvazione del progetto esecutivo, in attesa reperimento fondi extracomunali, candidando il progetto a finanziamenti regionali e o governativi. Il tutto in attuazione dell’indirizzo impulsato con delibera Giunta Comunale dello scorso 7 marzo con cui si è proceduto all’approvazione del progetto fattibilità tecnico economica per i «Lavori riqualificazione del dismesso centro sportivo comunale Libertà con l’annessa realizzazione di aree verdi» per un importo di un milione e mezzo.

Il progettista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo con i relativi allegati ed è stato svolto con esito positivo il servizio di verifica della progettazione esecutiva. Da ultimo – come anticipato – con apposito atto di determina dirigenziale approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento.

