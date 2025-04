Depauperamento demografico sempre più accentuato nel beneventano e in particolare per gli under 18, la popolazione da zero a 17 anni, riguardo la quale Openpolis ha effettuato un’elaborazione per comprensori comunali italiani, dunque campani e segnatamente sanniti: quasi ovunque forte o fortissimo calo demografico. Nel Sannio forte contrazione sia percentuale che in cifra assoluta per il capoluogo, con flessione dal 2019 ad oggi dell’8,7 per cento per un totale di 752 minori in meno. Picco in termini decremento percentuale a Ginestra degli Schiavoni con il 38,46%.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia