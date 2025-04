Nelle ultime settimane abbiamo parlato delle proposte avanzate da diversi Comuni sanniti in risposta a un avviso pubblicato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, che erogherà fondi per la rigenerazione di aree dismesse. L’obiettivo è finanziare interventi di riqualificazione, anche infrastrutturali, di spazi abbandonati o in disuso, senza escludere la possibilità di investimenti privati.

Il bando è finito sul tavolo della giunta comunale di San Giorgio del Sannio martedì scorso. Con la delibera numero 29 la squadra Ricci ha deciso su quali luoghi puntare nel tentativo di portare a casa un finanziamento: l’insula tra via San Francesco, via Ciriaco Bocchini e via Gustavo Bocchini, che comprende il mercato coperto di via Sant’Antonio.

