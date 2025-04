Rai: conferenza stampa congiunta opposizioni alle 17.30 alla Camera**

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – Oggi alle 17.30 presso la sala stampa della Camera dei deputati si terrà una conferenza stampa congiunta delle opposizioni a seguito della bocciatura, da parte dell’Aula della Camera, della mozione presentata dalle opposizioni sull’applicazione dell’European Media Freedom Act, in particolare per quanto riguarda la governance della Rai.

Parteciperanno i capigruppo e i componenti di opposizione in commissione di vigilanza Rai: Stefano Graziano (PD), Dario Carotenuto (M5S), Angelo Bonelli (AVS), Roberto Giachetti (IV), Valentina Grippo (AZ).