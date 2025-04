Clima positivo e dialogo ieri per la Conferenza dei Capigruppo allargata alle Commissione Consiliari in Rocca dei Rettori, primo passaggio operativo per il governo istituzionale ‘tecnico’ dell’Ente. La prima evidente novità, ha riguardato la presenza e la convergenza dei due consiglieri di FI, Iachetta e Fuschini sul documento redatto in precedenza, dopo essersi assicurato un maggiore impegno per la viabilità. Oltre al presidente Nino Lombardi, c’erano così i Consiglieri: Agostinelli Capuano, Ciervo, Mauriello, Iannace, e Panunzio). La Conferenza ha confermato il crono-programma dei lavori dei prossimi Consigli e dell’Assemblea dei Sindaci.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia