Difesa: Zan, ‘centrodestra certifica fallimento in Ue, Meloni ne prenda atto’

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – “La maggioranza di governo non esiste più. Oggi il centrodestra ha certificato il proprio fallimento anche in Europa. Perfino sul sostegno all’Ucraina e sulla sicurezza in Europa, Meloni e i suoi balbettano e si dividono, incapaci di assumersi una responsabilità chiara. Meloni si è schiantata sulla realtà: non ha più i numeri, né la coesione per governare. Ne prenda atto. Ci sono tre partiti, tre posizioni diverse e nessuna guida. E quando un governo perde la sua maggioranza, non può più governare”. Lo scrive sui social l’eurodeputato Pd, Alessandro Zan.