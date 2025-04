Automobilismo, presentata la 1000 Miglia Experience China 2025

Guangzhou, 2 apr. (Adnkronos) – Il sodalizio fra 1000 Miglia e il Paese del Dragone continua. Alle 14:00 locali della giornata di ieri, l’atrio del Guangzhou Art Museum ha ospitato la presentazione ufficiale della 1000 Miglia Experience China 2025, seconda edizione della manifestazione organizzata dalla Federation Classic Car China su licenza ufficiale di 1000 Miglia. Fra gli altri, hanno preso parte alla conferenza il Console Generale d’Italia a Canton Valerio De Parolis, la Presidente dell’Istituto Italo Cinese Maria Rosa Azzolina e l’ex Ministro italiano dell’Economia Giovanni Tria.

L’evento si svolgerà lungo l’arco di 9 giorni, dal 21 al 30 Novembre: i primi tre saranno dedicati all’esposizione delle vetture, affiancata da attività collaterali come l’organizzazione di talk e di esperienze interattive. Svoltasi poi anche la giornata training, mercoledì 25 Novembre avrà finalmente inizio la gara che, in 5 tappe, condurrà gli equipaggi su un tracciato di 1200 chilometri lungo i quali toccheranno 10 città della provincia di Guangdong, nella Cina Meridionale.

Guangzhou ospiterà, come l’anno passato, la partenza e l’arrivo della corsa; Qingyuan, Kaiping e Shenzhen le città di tappa. Le vetture in gara verranno divise in 4 Classi, a partire dagli esemplari elegibili per la 1000 Miglia fino a quelli prodotti fino al 2004.

“Portare qui, in Cina, la storia e lo spirito di 1000 Miglia è stato e continua ad essere per noi motivo di grande orgoglio e di entusiasmo, oltre che una preziosa occasione di incontro fra due mondi e due culture -dice Francesca Parolin, Chief Operating Officer 1000 Miglia Srl-. Condividere con la Cina l’essenza e l’unicità del brand 1000 Miglia è una grande soddisfazione, oltre che una conferma del buon lavoro fatto fino ad ora in termini di internazionalizzazione del marchio”.

“Insieme a vetture storiche splendide, 1000 Miglia porta con sé ciò che di meglio l’Italia ha da offrire: l’artigianalità, le competenze nella progettazione di automobili di fama mondiale, la passione per lo sport e la combinazione perfetta fra innovazione e tradizione -sottolinea Valerio De Parolis, Console Generale d’Italia a Canton-. Nell’anno in cui celebriamo 55 anni di relazioni diplomatiche fra Italia e Cina, la 1000 Miglia Experience China è da considerarsi un importante contributo alle relazioni culturali bilaterali che intercorrono tra i due paesi, in quanto le riempie di contenuti e prospettive positive”.