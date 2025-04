A “seguito di un’attenta ponderazione comparativa degli interessi pubblici coinvolti, la città di Benevento e la Fondazione, ciascuna nel rispetto delle proprie competenze e prerogative istituzionali, intendono, di concerto, predisporre ogni atto concreto e utile a favorire il progetto di sviluppo dell’ITS “Ict Campus” di Benevento e ritenuto rilevante per l’Amministrazione Comunale di continuare il rapporto di collaborazione istituzionale già instaurato a seguito dell’adesione alla Fondazione con l’impegno di mettere a disposizione della stessa l’immobile di proprietà comunale sito alla Via Lungo Calore Manfredi di Svevia”: questo l’atto di indirizzo della Giunta Comunale di Benevento che dovrà essere valutato e recepito dal Consiglio Comunale per divenire operativo.

