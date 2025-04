Sono cominciati ad Airola, nella giornata di Lunedi, i lavori di demolizione della parte della struttura del Centro diurno che invadeva via Madre Teresa di Calcutta.

In tal modo la carreggiata si allargherà nella misura di circa tre metri. L’intervento in questione consentirà di ricavare anche un secondo piano al riferimento consegnando all’utenza un sito moderno, funzionale e sicuro.

