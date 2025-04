Domenica sera di apprensione nel pieno centro di Sant’Agata de’ Goti. Un giovane di 21 anni, infatti, è stato trasportato in ospedale, presso il Pronto soccorso del San Pio di Benevento, per gli effetti di un incidente stradale verificatosi lungo la via Capellino, punto sito nelle immediate adiacenze dell’Istituto scolastico e nei paraggi del quale si sviluppano svariate attività commerciali.

