Ponte Messina: Bonelli, ‘progetto senza validità, Salvini dica verità ad italiani’

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Salvini dovrebbe cominciare a dire la verità agli italiani: il suo folle progetto del Ponte sullo Stretto di Messina ha avuto un parere negativo per quanto riguarda la valutazione di incidenza ambientale perché in quell’area esistono vincoli europei. Stanno tentando di bypassare i vincoli ambientali in maniera truffaldina e su questo noi siamo intervenuti e interverremo anche in UE, dove come Avs abbiamo già presentato un reclamo all’ufficio di compatibilità ambientale. Questo è un progetto che costa 15 miliardi euro mentre in Sicilia e Calabria non ci sono treni, depuratori e scuole”. Così Angelo Bonelli, coportavoce di Europa Verde e deputato Avs a margine della Conferenza stampa ‘Il Ponte insostenibile’, promosso da Greenpeace, Legambiente, Lipu e Wwf Italia.