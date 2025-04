Milano, De Biasio (Arexpo): “Ringrazio sindaci di Milano e Rho e Regione Lombardia”

Milano, 1 apr. (Adnkronos) – “Un ringraziamento va ai sindaci di Milano e Rho, ma anche a tutta la macchina comunale perché alla fine è con loro che Arexpo, come attuatore pubblico di Mind, si confronta. Dico grazie perché ho sempre trovato nel Comune di Rho e di Milano persone con l’intento di risolvere le problematiche che possono nascere. Mai con un fermarsi di fronte al problema ma sempre sedersi per trovare le soluzioni più corrette”. Lo ha detto oggi l’amministratore delegato di Arexpo, Igor De Biasio, a margine dell’inaugurazione del cantiere del primo studentato del futuro campus dell’Università Statale di Milano, in zona Mind.

Allo stesso modo, con Regione Lombardia “c’è un dialogo continuo – ha proseguito l’ad -, anche perché alcune tematiche come l’ambiente, hanno nella Regione l’ente con cui si dialoga. È sempre stata estremamente propositiva e costruttiva con noi e ha anche contribuito, sin dai tempi di Roberto Maroni, con finanziamenti diretti ad Arexpo, sia con Attilio Fontana con finanziamenti per realizzare opere pubbliche qui sul sito”.